Há 2h e 5min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) diz a uns impressionados Martim (Lucas Dutra) e Tiago (José Condessa) estar uma pessoa diferente, e por isso estar disposta até a fazer limpezas para arranjar dinheiro para sobreviver. Tiago, com pena dela, contrata-a como empregada. Martim confirma por Tomané que Marco está mesmo envolvido no negócio falhado com a Ouro Verde