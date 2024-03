Sal lança uma ‘bomba’: «A fazenda da Bela Vista é minha»

Há 22 min

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral), acabada de chegar com Rui (Nuno Pardal), diz a Cacau (Matilde Reymão) que veio ali para a festa de lançamento do cacau dela. Cacau olha-a em choque. Cacau discute com Sal, que lhe diz que tudo que está ali é dela, incluindo o seu cacau. Anita (Catarina Nifo), Guto (Vitor Britto) e Pitty (Ludy Guimarães) dizem a Cacau que ela tem de lutar pelos seus direitos, com todos a ficarem em choque por Sal revelar que a fazenda da Bela Vista está exclusivamente em seu nome.