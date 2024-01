Salão móvel percorre aldeias para prestar serviços de cabeleireiro

No «Dois às 10», acompanhamos o percurso do Salão Móvel, desde Vila Flor até chegar à aldeia Vale Frechoso. Cláudia explica que o projeto é da Santa Casa da Misericórdia e que cabe a ela percorrer diversas aldeias do concelho para fazer os serviços de cabeleireiro. O primeiro cliente é Francisco, um homem que nasceu na aldeia e nunca se casou. Claúdia explica como chegou a este serviço e porque sente que é um projeto que faz diferença das pessoas. Cláudia deixa um convite a Cristina Ferreira e o Cláudio Ramos.