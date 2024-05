Salomão: «A verdade é que eu fechei-me aqui para esquecer-me do que se passava lá em casa»

Há 36 min

Em «Cacau», Lalá (Inês Castel-Branco) analisa concentrada documentos a dizer a Salomão (Paulo Pires) já estar a tratar de descobrir alguém influenciável para dar cabo da carreira de Jaime (Sérgio Praia). Fica surpresa por Salomão dizer já não querer prosseguir no plano de fazer mal a Júlia (Fernanda Serrano), com Salomão a esboçar ar arrependido com o que fez de mandar um brasileiro a casa de Júlia para ela se envolver com ele.