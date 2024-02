Salomão tenta ‘comprar’ Marco?

Há 1h e 56min

Em «Cacau», Cacau (Matilde Reymão) afasta-se de Tiago (José Condessa), dizendo não poder ter nada com ele. Anita (Catarina Nifo) entra e agarra-se imediatamente a Tiago, que sopra o ar agastado. Salomão (Paulo Pires) diz ao filho para ir andando com as raparigas, por ter de falar com Marco (Diogo Amaral), perguntando-lhe sem rodeios o que quer em troca de andar a ajudar os Coutinho.