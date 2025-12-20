Saltou a fronteira grávida e com 5 filhos: A mulher que aos 81 anos emocionou o «Momento Certo»

Há 1h e 47min

No «Momento Certo», conhecemos uma mulher nascida no campo, começou cedo na vida árdua da terra. Ou, como tantas vezes diz, “com mãos pequeninas, a apanhar ervas daninhas”. Depois seguiu o curso natural da vida. Ou nem tanto. O casamento foi conturbado. Teve 8 filhos. Emigrou saltando a fronteira com quatro filhos agarrados por uma mão, um ao colo e outro dentro da barriga. Regressou. Cuidou de muitos. Hoje cuida dela. Canta, dança, faz teatro. Quer viver. E hoje, é esta vontade de viver que é homenageada no Momento Certo. Pelos amigos. Pelo neto.