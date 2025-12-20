Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP
Momento Certo

Saltou a fronteira grávida e com 5 filhos: A mulher que aos 81 anos emocionou o «Momento Certo»

Há 1h e 47min
Saltou a fronteira grávida e com 5 filhos: A mulher que aos 81 anos emocionou o «Momento Certo» - TVI

No «Momento Certo», conhecemos uma mulher nascida no campo, começou cedo na vida árdua da terra. Ou, como tantas vezes diz, “com mãos pequeninas, a apanhar ervas daninhas”. Depois seguiu o curso natural da vida. Ou nem tanto. O casamento foi conturbado. Teve 8 filhos. Emigrou saltando a fronteira com quatro filhos agarrados por uma mão, um ao colo e outro dentro da barriga. Regressou. Cuidou de muitos. Hoje cuida dela. Canta, dança, faz teatro. Quer viver. E hoje, é esta vontade de viver que é homenageada no Momento Certo. Pelos amigos. Pelo neto.

Momento Certo

04:18

O reencontro mais emocionante: Amélia e Jorge Guerreiro surpreendem Bruna

Momento certo
Há 1h e 47min
05:09

Impossível de conter as lágrimas! Maria Inês faz 100 anos e o melhor presente é o abraço dos três filhos

Momento certo
Há 1h e 47min
07:39

Bruna: «Nunca ouvi a minha mãe dizer que me amava»

Momento certo
Há 1h e 47min
04:31

«Até um dia»: A mensagem de despedida chocante que nenhum filho espera receber

Momento certo
13 dez, 23:59
04:33

Três irmãs separadas e adotadas: A dor de um pai que chora há 20 anos pelas filhas perdidas

Momento certo
13 dez, 23:59
Mais Momento Certo

Mais Vistos

Pimpinha Jardim e Isabel Figueira terminam programa em lágrimas com notícia da morte de ex-colega

V+ TVI
15 dez, 20:18
1
02:58

Leandro revela quem quer que saia no domingo: e a resposta é inesperada

Secret Story
Ontem às 20:30
2

Francisco Monteiro faz comunicado nas redes sociais: «Para me despedir de vocês»

Secret Story
17 dez, 09:53
3

Liliana não pode ter filhos com Fábio. E há um motivo forte: «Pode vir com uma malformação»

Secret Story
Ontem às 15:59
4

Morreu figura ligada a reality shows e Francisco Monteiro está de luto: «Pessoas que nos marcam»

Secret Story
19 dez, 11:49
5

David Carreira e Carolina Carvalho despedem-se de Portugal

V+ TVI
19 dez, 13:30
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira em choque com acidente fatal: «Isto faz-me muita confusão»

Secret Story
19 dez, 13:06

Com apenas 2 anos, filho de Maria Botelho Moniz faz pedido surpreendente para este natal

Novelas
19 dez, 11:42

Só precisa de três ingredientes – maçã, noz e canela – para confecionar o melhor doce de Natal

Dois às 10
19 dez, 09:30

"Como os pais": filha de Fernanda Serrano e Pedro Miguel Ramos fez 18 anos e está uma mulher linda

Novelas
19 dez, 10:08

Vera expõe mensagens e telefonemas privados com Dylan: «Queria encontrar-se comigo...»

Secret Story
19 dez, 15:26

Vem aí «A Protegida»: Notícia de gravidez vira pesadelo quando Virgílio revela o impensável

Novelas
19 dez, 10:12

TVI PLAYER

Clima de romance. Liliana e Fábio protagonizam mais um momento de carinho

Secret Story
Há 3h e 16min

Implacável. Leandro ignora Liliana: «Estás a ouvir?»

Secret Story
Há 3h e 36min

Última Hora - 9 feridos em ataque à faca

TVI - Em cima da hora
19 dez, 14:26

Secret Story Diário - 20 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:40

Secret Story - Extra - 19 de dezembro de 2025

Secret Story
19 dez, 23:55

Pedro e Marisa protagonizam momento romântico ao som de «Única Mulher»

Secret Story
Há 3h e 51min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Saltou a fronteira grávida e com 5 filhos: A mulher que aos 81 anos emocionou o «Momento Certo»

Momento certo
Há 1h e 47min

Prato do dia - Salsichas com Couve: «Quem teve esta ideia foi muito engraçadinho!» - Hilariante!

Congela
Há 1h e 47min

Viral! Alexandra Lencastre perplexa com confissão inesperada de Marco Costa

Congela
Há 1h e 47min

O reencontro mais emocionante: Amélia e Jorge Guerreiro surpreendem Bruna

Momento certo
Há 1h e 47min

De chorar a rir! A Fatinha sacudiu o pó e soltou a língua a limpeza mais hilariante de sempre

Congela
Há 1h e 47min

Impossível de conter as lágrimas! Maria Inês faz 100 anos e o melhor presente é o abraço dos três filhos

Momento certo
Há 1h e 47min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Glória e Marcus vão ter um filho?

Novelas
18 dez, 10:36

Vem aí em «A Protegida»: Reencontro de Mariana e JD marcado por lágrimas e muita emoção

Novelas
17 dez, 11:08

«Fico sempre mais sensível»: Matilde Breyner revela o motivo do seu afastamento público

Novelas
18 dez, 16:04

A viver momento difícil com Carlos Areia, Rosa Bela recebe mensagem poderosa da enteada

Novelas
18 dez, 15:46

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

Novelas
18 dez, 15:45

Vem aí em «Terra Forte»: Em lágrimas, Maria de Fátima pede ajuda a Rosa Maria após fim do casamento com Sammy

Novelas
18 dez, 09:40