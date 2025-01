Há 2h e 11min

No «Dois às 10», Celso Silva e a sua mãe, Maria Silva, estiveram no programa para partilhar um comovente testemunho. Tudo começou com um bilhete escrito pela filha de Celso, com apenas 10 anos, que o impediu de cometer um «disparate». O bilhete, encontrado por Celso, continha uma mensagem de amor e perdão, pedindo ao pai que voltasse para casa.

Emocionado, Celso descreveu o bilhete como um sinal de algo superior, um momento exato que o fez desistir da sua decisão.

