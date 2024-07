Samuel 'salva' Miguel dando-lhe a prova que ele precisava

Há 34 min

Em «Morangos com Açúcar»,durante um passeio com Lucas (Rui Gonçaves) Samuel (Rodrigo Tomás) recebe uma mensagem de Ernesto, pai de Carol (Ana Andrade), informando-o de que tem novidades sobre o caso que envolve a morte da jovem. Sem dizer nada ao irmão, Samuel apressa-se a ir para casa.

Para sua grande surpresa, é Miguel (Vicente Gil) quem lhe aparece à porta. Miguel admite que foi ele quem enviou a mensagem do telemóvel do pai de Carol e que está ali para descobrir o que Samuel tem contra ele, acusando-o de ser o responsável pela perseguição com um drone.

A discussão é interrompida pelo som do próprio drone que Miguel mencionara. Samuel pega na caçadeira e dispara contra o aparelho, provando que Miguel estava enganado.