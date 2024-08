Há 1h e 3min

Em Morangos com Açúcar, o episódio começa com o trágico acidente de Olívia (Madalena Aragão) e Samuel (Rodrigo Tomás). Vemos os jovens inconscientes e completamente ensanguentados. Não se percebe se estão vivos ou mortos. Lucas (Rui Gonçalves) continua a ligar freneticamente ao irmão, mas já é tarde demais. Por fim, Lucas deixa uma mensagem de voz, profundamente arrependido do que fez: «Samuel, se ouvires esta mensagem, por favor, para o carro. Eu só te queria assustar, por favor, para o carro».