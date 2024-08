Há 52 min

Em «Morangos com Açúcar»,Samuel (Rodrigo Tomás), incapaz de adormecer, reflete sobre a conversa que teve com Miguel (Vicente Gil) acerca do drone, quando Miguel ainda suspeitava que Samuel pudesse ser o culpado. Irrequieto, Samuel sai do quarto e vasculha na mochila de Lucas. Encontra um comando e encontra material comprometedor. A confirmação é clara: Lucas (Rui Gonçalves) é o dono do drone.