No «Dois às 10», Sandra Costa, ex-concorrente da «Casa dos Segredos», abre o coração sobre os últimos momentos com a sua mãe. Sandra descreve a situação como inesperada e partilha o momento em que o seu irmão estava com a mãe na ambulância, quando esta lhe pediu para não a deixar. Sandra fala com Cláudio Ramos sobre a dor e a dificuldade em lidar com a partida repentina da sua mãe.

A conversa com Cláudio Ramos foi marcada por muita emoção e comoção.

