Sandra desespera por uma redução mamária: «Só quero ter saúde. Vejo-me como um monstro desfigurado»

Há 2h e 19min

No «Dois às 10», conhecemos Sandra Loureiro que desde a infância, enfrentou bullying na escola devido às proporções fora do comum do seu peito. Diagnosticada com fibromialgia, Sandra enfrenta hoje várias dores físicas intensas devido ao peso excessivo dos seus peitos, enquanto trava uma batalha contra a recusa dos serviços de saúde para a tão desejada redução mamária.