Sandra Felgueira recorda o caso Maddie McCann: «Imagino que não seja possível os pais desculparem-me»

Há 2h e 41min

No «Parabéns, TVI!», a jornalista fala Gonçalo Amaral, inspetor da PJ, que levou vários jornalistas acreditar nas culpas do pai da jovem no desaparecimento. José Alberto Carvalho identifica também um dos momentos da sua carreira da qual sente algum arrependimento.