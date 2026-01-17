Sandra perdeu tudo, mas um «Anjo da Guarda» da TVI mudou o seu destino

Há 1h e 15min

No «Momento Certo», conhecemos a história de Sandra que ao regressar a Portugal, abriu um pequeno restaurante na sua aldeia, mas o negócio não prosperava. A pressão financeira e o sentimento de derrota levaram-na a uma depressão profunda. Sandra descreve este período como um "buraco muito escuro" onde a sua autoestima desapareceu.

O "Anjo da Guarda" e a reviravolta tudo mudou quando o seu caminho se cruzou com o do repórter da TVI, Miguel Leitão. Através de uma reportagem, Miguel deu voz à história de Sandra e a resposta do público foi imediata. A exposição televisiva não só salvou o negócio, como o fez crescer exponencialmente: Sandra passou de um pequeno espaço de 30 lugares para um restaurante de sucesso com capacidade para 100 pessoas.