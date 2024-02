Há 1h e 1min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Sandra Marques, que nos fala da sua filha Yolanda, que sofre de Trissomia 21. A nossa convidada recorda algumas situações desconfortáveis em público, em que as pessoas têm por hábito fixar o olhar, para além do facto da jovem ter sido excluída na escola.