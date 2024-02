Há 3h e 59min

No «Goucha», Sandra fala-nos do momento de choque, que foi perceber, que a sua filha Yolanda sofria de Trissomia 21, logo após o parto. «Tinha um rosto diferente, os olhos mais rasgados», recorda a nossa convidada. Sandra recorda que teve um pressentimento, antes do nascimento da filha.