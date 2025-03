Sandra sobre a despedida do filho: «Disse-lhe que tinha muito orgulho em ter sido mãe dele»

Há 1h e 13min

No «Dois às 10», Sandra partilhou a história da perda do seu filho, Paulinho, que faleceu vítima de cancro com apenas oito anos. Três anos após o falecimento, Sandra descreve a saudade que sente e a dor que a acompanha diariamente. A convidada recordou ainda os momentos que passaram juntos e a luta que travou ao lado do filho, que descreve como um guerreiro. Sandra referiu ainda os dois abortos que sofreu e como tentou pôr termo à própria vida após o falecimento do filho, mas que Paulinho, naquele momento, a «retirou de cima da linha do comboio». Sandra sente a presença do filho todos os dias, e acredita que Paulinho a acompanha para todo o lado. A convidada mantém vivo o sonho do filho de ter dois irmãos, cujos nomes ele já tinha escolhido: Tiago e Alexandre. Saiba mais em TVI Player