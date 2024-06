Sandra tinha tumores nos pulmões, na bexiga, na virilha e na perna

Há 1h e 16min

No «Goucha», ouvimos o testemunho de Sandra Martins, que aos 45 anos teve um tumor na perna esquerda que lhe levou à amputação. Descobriu a doença em 2017, tinha três filhas crescidas e uma menor de 13 anos, um dos motivos de maior preocupação para Sandra. Agora, já em remissão e avó de quatro netos, conta a história que considera de superação e de amor, por parte do companheiro. O companheiro, Jorge, foi o homem que esteve sempre ao lado de Sandra, mesmo que se tivessem conhecido há menos de um ano. Foi o companheiro que a levou a todas as consultas e exames, que a trouxe para sua casa quando estavam numa fase de namoro muito recente e teve de iniciar tratamentos, e foi ele que lhe deu sempre apoio moral quando se deu a amputação. Mesmo hoje, Jorge continua ao lado de Sandra ajudando-a aceitar o seu corpo e sexualidade. Em estúdio, Sandra recorda quando é que começou a sentir um desconforto na perna esquerda.