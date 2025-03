Há 50 min

No «Dois às 10», Sandrina relatou como se sentiu desconfortável com os comentários de Miguel sobre o seu corpo, levando-a a isolar-se no confessionário. Inicialmente, encarou as piadas com humor, mas a situação tornou-se insustentável. A ex-concorrente do Big Brother confessou ter-se sentido alvo de Miguel indiretamente, através da sua amiga Iury. Saiba mais em TVI Player