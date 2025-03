Há 58 min

No Goucha, conversamos com Sandrina Pratas, a ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final. Fora da televisão, Sandrina construiu uma nova etapa na sua vida pessoal. Em 2023, foi mãe pela primeira vez, com o nascimento da filha Ariel, um momento que descreve como transformador, apesar de não ter recebido a gravidez da melhor maneira.