Sanjay: «Prefiro morrer à fome do que ser tratado como um criminoso»

Há 1h e 47min

Em «A Protegida», Sanjay (Mário Oliveira) entra na sala onde alguns funcionários se queixam por ainda não terem recebido o ordenado. Sanjay tenta ver as coisas pelo lado positivo e faz uma brincadeira. O funcionário que roubou o dinheiro abre a caixa do dinheiro para o almoço e finge-se surpreendido pelo dinheiro ter desaparecido. O funcionário aproveita para atirar as culpas para cima de Sanjay. Margarida (Inês Herédia) desconfia que tenha sido mesmo Sanjay a roubar o dinheiro e ele fica muito ofendido. Sanjay jura que não roubou nada, mas Margarida fica desconfiada, pois ele já roubou comida antes. Sanjay tenta explicar que era incapaz de roubar dinheiro. Sente-se injustiçado e despede-se.