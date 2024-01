Há 53 min

Em «Morangos com Açúcar», Zé Maria (António Van Zeller) insiste com Álvaro e diz que não pode continuar a colaborar com ele, mas o tipo de colaboração permanece um mistério. Santiago (Rui Pedro Silva) avisa Zé Maria que já várias pessoas no colégio sabem que ele curtiu com Harry e com Kika (Beatriz Frazão) e desconfiam que ele afastou Kika para poder ficar com Harry.