Santiago: «Eu sei que foste tu que fizeste a Carol desaparecer»

Há 1h e 49min

Em «Morangos com Açúcar», Zé Maria (António Van Zeller) persegue Santiago (Rui Pedro Silva), enquanto que Crómio (Tiago Castro) está no carro com a inspetora Diana (Sara Barradas) a tentar chegar ao local da armadilha. Zé Maria consegue fazer o amigo parar, mas Santiago confronta-o com a verdade.