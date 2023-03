Há 1h e 8min

Em «Quero é Viver», Irene (Joana Seixas) conta a Olga (Sara Barradas) que se zangou com Rodrigo (Tiago Felizardo) por ele querer enveredar pela carreira de construção de pranchas de surf. Olga diz-lhe que Santiago (Pedro Hossi) já fez a vasectomia, com ambas a sorrirem divertidas por Santiago ter tentado fugir do hospital. Santiago sai apoiado por Olga do hospital e indica ter medo de nunca mais recuperar a sua virilidade.