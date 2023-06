São arrasa para ir à Toca da Lenita: «Tu podias ter dito que ias caprichar desta maneira que eu tinha vestido outra coisa!»

Há 2h e 9min

Em «Festa é Festa», Vuitton (Beatriz Costa) continua a achar que está demasiado discreta e tem alguma inveja da roupa de São (Sílvia Rizzo). Aves (Hugo Sousa) acha que Vuitton está muito bem como está. Fernando já tem dificuldade em respirar por causa da roupa de São e fica ainda pior quando vê Florinda. Vuitton diz que Florinda está muito bonita e fica mais uma vez com inveja. Aves e Fernando voltam a ficar embasbacados com as roupas de São e Florinda (Ana Brito e Cunha).