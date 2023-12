Há 2h e 53min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) chega a casa com São (Sílvia Rizzo) ao colo, vindos do casamento. Fernando está com dificuldade em manter São ao colo, mas não dá parte fraca e afirma que nunca a deixará cair. São comove-se, mas lembra que já tiveram momentos difíceis. Fernando acaba por concordar, mas apesar de tudo, estão muito felizes por terem voltado a casar.