São e Teixeira são amantes?

São (Sílvia Rizzo) conta a história a Teixeira (Rui Melo) e Fernando (Manuel Marques) vai corrigindo e reclamando. São diz estar disposta a perdoar a traição do marido, mas também tem o direito de passar uma noite com outro homem. São diz que não será um homem qualquer e olha para Teixeira e sorri-lhe. Este fica incomodado com aquele olhar.

Tomé tenta perceber porque motivo Albino insiste que a vida dele é mais desgraçada do que a dele e Albino refere que é tão desgraçada, que nem sequer lhe pode contar o motivo. Tomé acha que Albino está a inventar e que ele sim tem problemas com Agostinho. Acabam por discutir, mas depois calam-se e reconhecem que é bom desabafar.

São ajeita o decote e pisca o olho a Teixeira, que ainda tem dificuldade em acreditar que aquilo está mesmo a acontecer. São diz que às vezes as respostas estão mais próximas do que se pensa e já sabe com que homem é que quer trair Fernando.

Este diz que corta o pescoço a esse homem, sem ainda ter percebido que São fala de Teixeira. Fernando quer saber quem é o homem com quem São o quer trair e ela só lhe diz que está muito próximo.

Fernando quer saber quem é e São diz que é Teixeira. Este até se engasga. Fernando não esperava aquilo e pergunta-lhes há quanto tempo são amantes. Teixeira tenta explicar que não há nada entre ele e São, mas Fernando já está fora de si e insulta-o.

Fábio (Isaac Alfaiate) vai à mercearia e comenta com Jorge que chocou com uma miúda muito má onda. Pela descrição, Jorge percebe que deve ser Manuela (Inês Herédia) e diz que ela é meia aluada, mas é boa pessoa. Fábio diz que já lhe tirou a pinta e não gostou dela. António olha para Fábio curioso e este pergunta-lhe para onde está a olhar. António fica intimidado com a forma de falar de Fábio.

Teixeira já está nervoso com a situação que ali se criou e pede a São para dizer de uma vez por todas que nunca se passou nada entre eles. Teixeira garante que nunca teve nada com São, nem quer ter. São pergunta a Teixeira se a acha feia e Fernando proíbe-o de dizer que a sua mulher é feia. Fernando já defende São e Teixeira começa a achar que eles estão a gozar com a cara dele.

Peixoto (Vitor Emanuel) percebe que Manuela está mesmo chateada e tenta fazê-la rir, mas a coisa não corre muito bem. Manuela lembra-se que o rapaz com quem chocou pode ser o filho de Fernando e sai a correr. Peixoto fica confuso.

Fábio (Isaac Alfaiate) não está a gostar dos olhares de António (Luis Simões) e desatina com ele. Jorge diz que António é boa gente e que de certeza que está a haver algum mal-entendido. António diz que estava só a apreciar os músculos de Fábio porque nunca viu nada assim. Fábio fica todo orgulhoso e acalma-se. Fábio diz que para ter aqueles músculos é preciso treinar muito.

Florinda (Ana Brito e Cunha) conversa com Corcovada (Maria do Céu Guerra) sobre os planos que tem para o casamento e pergunta-lhe se parece tonta, por estar toda animada com o casamento, como se fosse uma garota. Corcovada diz que não há idade para se deixar de ser tonta por amor e que também está a ficar muito ansiosa para que aconteça. Florinda diz que só falta marcar a data, mas será para breve.

Celeste (Margarida Antunes) está por ali a limpar e repara que o Padre (Carlos M. Cunha) vai bufando, preocupado. Celeste pergunta-lhe o que se passa e o Padre revela que só tem um domingo livre e que Aida (Ana Guiomar), São (Sílvia Rizzo) e Florinda querem todas casar num domingo. O Padre não sabe como vai resolver aquilo. Celeste percebe agora a angústia do Padre e diz que não vai ser fácil.

Albino (Pedro Alves) e Agostinho estão em amena cavaqueira, riem e demonstram grande cumplicidade. De tal maneira que Tomé e Aida até pararam de discutir e olham para eles, meio espantados. Albino pica Tomé e diz que não percebe porque motivo ele estava a falar mal de Agostinho. Quem não gosta de saber disso é Aida e pergunta a Tomé se andou a falar mal do padrinho. Agostinho pede-lhes para terem calma, pois sabe que Tomé vai acabar por gostar dele.

Celeste partilha agora a angústia do Padre e também está aflita com aquele assunto. Celeste acaba por ter uma ideia e diz que o Padre os podia casar a todos no mesmo dia. O Padre sabe que vai ser um dia de inferno, mas pelo menos fica tudo despachado só num dia. Será que eles vão concordar com a ideia?

Jorge e António fazem flexões sob ordens de Fábio e gritam. Nisto entra Aida e fica chocada com o que vê. António e Jorge pedem desculpa e dizem que estavam só a treinar. Fábio fica todo animado ao ver Aida e atira-se a ela, o que de deixa Jorge e António estupefactos. Aida fica muito incomodada com os piropos de Fábio e diz que tem idade para ser sua mãe, mas lá no fundo até gostou.

Paulo (Hélder Agapito) vai ao café para falar com Tomé, mas Josefa diz-lhe que ele não está e que hoje não é um bom dia para o chatear. Paulo diz que tem muitas saudades do seu pai e apesar de já não morar em casa deles, continua a ser um Trindade, devido ao sangue que lhe corre nas veias. Paulo decide esperar ali por Tomé, apesar dos avisos de Josefa (Rita Salema).

Manuela desabafa com Vuitton (Beatriz Costa) e Jorge sobre já ter tido a infelicidade de conhecer Fábio. Jorge não entende porque razão Manuela não gostou dele, já Vuitton está contente por Manuela ter a mesma opinião que ela. Jorge continua a defender Fábio, mas Manuela e Vuitton estão em maioria.