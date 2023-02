São e Valentim apaixonaram, depois dos 60 anos, após ficarem viúvos

No «Dois às 10», conhecemos a história do casal que não teve medo de refazer as suas vidas após uma perda que os marcou para sempre. Amos amaram muito os anteriores companheiros, mas admitem ser felizes como casal, nos 10 anos que estão juntos.