Há 39 min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) diz ter vergonha da figura que Fernando (Manuel Marques) vai fazer no calendário. Fernando fica ofendido por São ter vergonha dele e tem pena que ela não aprecie o seu corpo másculo e viril. São tenta chamá-lo à razão, mas Fernando não concorda com nada do que ela diz e continua a ensaiar as suas poses, cheio de confiança.