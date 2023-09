Há 2h e 19min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) está na cama, derreada, com tudo o que acabou de acontecer. São pede a Fernando (Manuel Marques) para lhe explicar aquela história direitinha e ele assim faz. Fernando conta que só se envolveu uma vez com Gracinda, antes de serem casados e depois de ter discutido com São e ela ter vindo para Portugal sozinha, mas é impossível que Fábio seja seu filho. São fica com nojo de Fernando.