Há 2h e 19min

Em «Festa é Festa», São (Sílvia Rizzo) desmanchou o penteado e está muito desanimada com o vestido de noiva. São diz que não gosta de nada daquilo e começa a retirar a maquilhagem. Vuitton (Beatriz Costa) enche-se de paciência para tentar perceber do que é que ela não gosta exatamente e lembra-a de que escolheu tudo ao pormenor e com muito amor.