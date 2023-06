São faz ameaça a Nando se este não fizer “ronhonhó”

Há 1h e 9min

Em «Festa é Festa», Fernando (Manuel Marques) está a deixar-se levar, mas de súbito resiste, ao lembrar-se que pode ser morto a qualquer momento. São (Sílvia Rizzo) continua a tentar seduzi-lo e insiste que o perigo lhe dá calores. Fernando resiste e São ameaça ir ter com El Cacto e acabar já com tudo, se Fernando não for ter com ela ao quarto. Fernando fica em pânico.