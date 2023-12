Sara Pinto era para ser uma das concorrentes do Dança com as Estrelas

Há 3h e 49min

No Dois Às 10, recebemos Júlio Magalhães e Sara Pinto, a dupla do TVI Jornal à hora de almoço. Os dois jornalistas explicam a dinâmica de trabalho de ambos e como é a experiência de apresentarem o Jornal em dupla.

Cristina Ferreira acaba por revelar que Sara Pinto era para ser uma das concorrentes da nova edição do Dança com as Estrelas, a ser apresentada pela diretora da TVI em conjunto com Bruno Cabrerizo.

Júlio Magalhães nassceu no ano de 1963, na cidade do Porto. Aos 3 meses de idade foi com os pais para Angola, onde viveu até 1975, ano em que regressaram a Portugal e à cidade do Porto. Desde muito cedo, o ser jornalista era o seu grande objetivo. Por isso, aos 16 anos, começou a colaborar com o jornal O Comércio do Porto na secção do Desporto. Aos 18 anos, surgiu uma oportunidade nessa mesma secção e aí ficou. Passou por todas as áreas da Comunicação Social, tem um percurso de quase 40 anos entre jornais, rádio e televisão. Fez Imprensa, Rádio e Televisão, em todas foi jornalista repórter e apresentador de jornais, debates e grandes entrevistas e também enviado especial a vários países para a cobertura de grandes acontecimentos.

Sara Pinto é jornalista há mais de 12 anos. Na estação de Queluz de Baixo, conduz o Jornal da Uma, ocupando o lugar de Pedro Pinto, que recentemente deixou a TVI para assumir a Direção de Comunicação do S.L. Benfica, com responsabilidades sobre o canal do clube, a Benfica TV. A jornalista estreou-se na TVI em janeiro de 2021.

