Há 3h e 7min

No «Em Família», a atriz Sara Prata fala-nos de um novo desafio profissional: fará parte do jurado do novo programa «Funtástico», um formato conduzido por Manuel Luís Goucha. Juntamente com a atriz, estará também o comentador do social António Leal e Silva, do canal V+ TVI, e João Patrício, apresentador do programa «A Sentença».