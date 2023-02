Sara Prata venceu o «Dança Com as Estrelas» em 2015: «Estava a realizar um sonho»

Há 2h e 43min

No «Parabéns TVI», a atriz fala da superação física e do sonho de ser dançarina. Admite que a vitória alcançada no programa foi difícil e lhe custou muitas horas e dias de dedicação.