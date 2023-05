Há 44 min

No Triângulo, Sara Sistelo defende que a situação que a envolve com Moisés e Mariana Duarte é «maldosa» e mostra-se muito abalada após Moisés a avisar que «Não vem coisa boa» por causa de brincadeiras que teve com Mariana Duarte : «Qual é o prazer? Qual é a vantagem? É a maldade que me faz confusão», afirma Sara