Sara sobre doença rara da filha: «Qualquer mãe que receba uma notícia destas... morremos e nascemos outra vez, em segundos»

Há 1h e 27min

No «Dois às 10», ouvimos o testemunho de Sara Almeida e Carolina Silva, mãe e filha. Carolina foi diagnosticada com uma doença rara aos 3 anos, Distrofia-Facio-Escápulo-Umeral, uma condição que a impede de andar, correr e ter uma vida normal. A jovem recusou-se a andar de cadeira de rodas até aos 16 anos. Hoje, com 20 anos, Carolina estuda arquitetura, e todos os dias, desafia a vida.