«Se meu marido tivesse uma arma, já tinha posto termo aos três, estamos muito cansados»

27 jan, 12:49

No «Dois às 10», Adosinda Pereira, de 76 anos, conta-nos o desespero que vive com o marido para conseguirem cuidar do filho, totalmente dependente, consequência de um acidente. Admite que na idade que tem e com as dificuldades económicas que vivem, está a tornar-se impossível.