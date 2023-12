Há 2h e 21min

Em «Queridos Papás», Angelina (Marisa Cruz) lastima-se a Sílvia (Sara Prata) que Humberto a enganou com as contas do colégio que tinham juntos e a deixou sem nada. Sílvia diz pensativa que isso quer dizer que podem provar que Humberto fez fraude fiscal e impedi-lo de comprar o colégio. Abraçam-se esperançosas em salvar o Tartaruguinha.