«Se o problema é a falta de dinheiro, pode ser que isso não seja um problema..»: confuso?

Há 1h e 47min

Em «Festa é Festa», Albino (Pedro Alves) diz que ainda é presidente do clube de hóquei, mas não quer falar disso porque o clube está falido e Tomé (Pedro Teixeira) é o treinador. Corcovada (Maria do Céu Guerra) diz que quanto a estar falido, pode-se dar um jeito. Albino fica logo interessado e começa a pensar de que forma pode lucrar com aquilo.