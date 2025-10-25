TVI PLAYER
Secret Story - 25 de outubro de 2025
Há 3h e 21min
Com Alice Alves.
Casei com um betinho de Lisboa e hoje sou igual: «Agora só dou um beijinho. É mais chique»
V+ TVI
Ontem às 17:08
1
Era a mulher mais bonita de Portugal nos anos 90 e começou num programa de TV infantil. Sabe de quem falamos?
V+ TVI
Ontem às 16:27
2
As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime
V+ TVI
23 out, 11:24
3
Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos
Dois às 10
22 out, 12:40
4
Fábio é familiar de um ex-concorrente do Secret Story - as imagens que comprovam
Secret Story
7 out, 10:31
5
Ele nem sonha que isto aconteceu cá fora. Família de Fábio celebra conquista marcante do concorrente
Secret Story
Ontem às 12:52
6
Vera revela todos os detalhes das noites com Inês: «Debaixo dos lençóis...»
Secret Story
Ontem às 15:21
Está revelado o segredo de Cristina Ferreira para ter energia do início ao fim do dia
Novelas
Ontem às 14:59
Rejuvenescimento vaginal: o tratamento a que Fernanda Serrano se submeteu para se preparar para a menopausa
Dois às 10
Ontem às 14:24
Bruna Gomes e Bernardo Sousa voltam aos reality shows? A "prova" que está a dar que falar
Secret Story
Ontem às 16:25
Vagos despede-se de Susana Gravato: tudo o que se sabe sobre o funeral da vereadora assassinada pelo filho
Dois às 10
Ontem às 09:16
Revelação chocante: Kim Kardashian descobre aneurisma cerebral em exame
Secret Story
Ontem às 15:51
Dylan recebe avião inesperado e as reações são inéditas
Secret Story
Hoje às 15:20
Secret Story 9 - Extra - 24 de outubro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:35
Liliana implacável com Fábio: «Há coisas que me tiram o interesse...»
Secret Story
Há 1h e 46min
Alice Alves mostra imagens inéditas de Pedro e Marisa: «Notícia de última hora»
Secret Story
Há 2h e 9min
A Protegida: Mariana realiza o sonho de uma menina doente
A Protegida
Ontem às 23:10
Lar em pânico - Motas dentro de lar espalham o medo entre idosos
TVI - Em cima da hora
Ontem às 14:20
Secret Story - 25 de outubro de 2025
Secret Story
Há 3h e 21min
A Sentença - 25 de outubro
A Sentença
Hoje às 14:05
Ganha Já! - 25 de outubro de 2025
Ganha Já
Hoje às 13:59
TVI Jornal - 25 de outubro de 2025
TVI Jornal
Hoje às 12:58
Em Família - 25 de outubro de 2025
Em Família
Hoje às 09:15
Diário da Manhã - 25 de outubro de 2025
Diário da Manhã
Hoje às 07:00
Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado
Novelas
Ontem às 08:58
Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD
Novelas
Ontem às 10:24
«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro
Novelas
23 out, 18:21
Fãs ficam eufóricos com coincidência entre “Morangos com Açúcar” e “Terra Forte”: «Que nostálgia»
Novelas
23 out, 18:32
«O meu 'filho' e a minha 'sobrinha'...»: A descoberta que deixou Rita Pereira completamente rendida
Novelas
23 out, 19:10
Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:28