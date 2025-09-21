TVI PLAYER
Secret Story 9 - 21 de setembro de 2025
Ontem às 21:25
Com Cristina Ferreira.
08:18
Cristina Ferreira questiona Liliana: «Como é que acha que o seu noivo olha para estas imagens?»
Secret Story
Ontem às 23:46
1
Bruno Miguel revela o seu segredo. E a palavra é a mais pesquisada no Google
Secret Story
Hoje às 00:34
2
Vestido azul de Cristina Ferreira brilha, mas o olhar é que domina. Veja o look que está a dar que falar
Secret Story
Ontem às 22:23
3
Noivo Zé tem atitude surpreendente com Liliana após imagens polémicas
Secret Story
Ontem às 23:59
4
Zé ficou à porta mas é o nome do momento: o ‘não concorrente’ (e noivo) mais popular do Secret Story
Secret Story
18 set, 16:18
5
03:59
Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal
Secret Story
Hoje às 00:32
6
Todos os segredos que já foram revelados no Secret Story
Secret Story
Hoje às 01:00
Zé, noivo de Liliana, reage às imagens com Fábio e toma atitude. Esta foi a reação de Cristina Ferreira
Dois às 10
Há 2h e 28min
Exclusivo «A Fazenda»: Talu recebe notícia trágica
Novelas
Há 1h e 27min
Cristina Ferreira mostra o lado mais sexy e João Monteiro não resiste em comentar
Secret Story
Ontem às 23:06
Pedro Benevides partilha novas fotografias da mulher: "casalinho maravilha"
V+ TVI
Há 1h e 57min
Bruna Gomes arrasa Liliana: «Talvez se tenha esquecido que ficou noiva»
Secret Story
Hoje às 00:30
TVI PLAYER
Secret Story 9 - 21 de setembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:25
Bruno Miguel em choque após saber que Pedro e Marisa são um casal
Secret Story
Hoje às 00:32
A frase polémica de Fábio que deixou todos de boca aberta e valeu palmas (de ironia)
Secret Story
Há 1h e 28min
Tensão alta! Aos gritos e em lágrimas, Liliana levanta-se para confrontar Marisa Susana
Secret Story
Há 2h e 46min
Bruno e Dylan atacam Liliana: «Foste encher a cabeça ao Fábio a dizer coisas do Pedro»
Secret Story
Há 2h e 46min
Cristina Ferreira reage a momento inesperado na gala do «Secret Story 9»: «Ninguém estava à espera»
Dois às 10
Há 1h e 31min
Após sair do «Secret Story 9», Bruno Miguel revela plano inesperado: «Não vejo outra solução…»
Dois às 10
Há 9 min
Bruno Miguel revela que poderá haver um motivo por detrás da sua saída do «Secret Story 9»: «Pode ter contribuído…»
Dois às 10
Há 10 min
Existe um tipo de chocolate que pode ser consumido diariamente, diz nutricionista
Dois às 10
Há 27 min
Nutricionista denuncia o açúcar oculto num pastel de nata, tido como o melhor bolo
Dois às 10
Há 28 min
Saiba que alimentos escondem açúcar. Vai surpreender-se com um deles
Dois às 10
Há 33 min
Cristina Ferreira sobre o «Secret Story 9»: «Foi dos pós-gala mais intensos de sempre num reality»
Dois às 10
Há 44 min
O abuso de poder, a manipulação emocional e a luta feminina contra sistemas dominados são tema em «O Arquiteto»
Novelas
Há 1h e 33min
Exclusivo «A Fazenda»: Joel conhece o seu pai biológico
Novelas
Ontem às 14:11
Filha de Mickael Carreira e Laura Figueiredo submetida a cirurgia: «Quando ela entrou no bloco operatório...»
Novelas
Ontem às 08:57
Por amor a João Neves, Madalena Aragão enfrenta um novo e grande desafio
Novelas
20 set, 11:00
Há 8 truques simples para remover manchas e devolver o brilho à roupa
Novelas
Há 1h e 49min
Exclusivo «A Fazenda»: Alba atropela Zuri
Novelas
Ontem às 11:02