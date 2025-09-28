Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Secret Story 9 - 28 de setembro de 2025

Ontem às 21:15
Secret Story 9 - 28 de setembro de 2025 - TVI

Com Cristina Ferreira.

Mais Vistos

Foi minha professora no 7.º ano… e hoje é minha mulher: "Estar com ela intimamente foi incrivel"

V+ TVI
26 set, 13:12
1
02:02

Veja a reação de Fábio, depois do confronto de Liliana com o noivo Zé

Secret Story
Ontem às 23:00
2

As imagens mais emocionantes do 'reencontro' de Zé e Liliana na “Secret Story”

Secret Story
Hoje às 00:03
3
04:48

Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação

Secret Story
Hoje às 00:58
4
02:01

Liliana toma uma decisão depois de o noivo, Zé, ter estado na casa

Secret Story
Ontem às 22:58
5
06:32

Marisa fica em lágrimas com a expulsão da noite

Secret Story
Hoje às 00:15
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

O momento do Secret Story que parou o país: Zé entra na casa e Liliana desaba em lágrimas

Secret Story
Ontem às 23:04

Secret Story: Comentadora da TVI foi diagnosticada com o mesmo linfoma que Bruna enfrentou

Dois às 10
Há 1h e 54min

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

Novelas
26 set, 16:36

Catarina Miranda reage à nova dupla ‘polémica’ da casa e dá-lhe nome inesperado

Secret Story
Ontem às 20:00

Numa noite de grande tensão, Cristina Ferreira arrasa com um look minimalista na gala do Secret Story 9

Secret Story
Ontem às 21:47

Aos 70 anos tenho uma relação com um homem de 45. E não nos conseguimos largar

V+ TVI
Há 1h e 34min

TVI PLAYER

Secret Story 9 - 28 de setembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:15

Depois da visita do noivo Zé, Liliana e Fábio mostram-se mais cúmplices do que nunca na cama

Secret Story
Há 1h e 20min

Pazes feitas? Dylan e Liliana dão forte abraço depois da cadeira quente mais tensa de sempre

Secret Story
Há 1h e 14min

O público votou e decidiu: Este concorrente abandona hoje a casa mais vigiada do País

Secret Story
Hoje às 00:07

O momento mais intenso de sempre num reality show! O confronto de Liliana e o noivo Zé - As imagens completas

Secret Story
Ontem às 22:20

Carina é confrontada com segredo da amiga fora da casa e esta foi a reação

Secret Story
Hoje às 00:58
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Capricórnio, Aquário e Peixes: Os solteiros de um dos signos podem encontrar o amor onde nunca pensaram

Dois às 10
Há 13 min

Balança, Escorpião e Sagitário: Um dos signos poderá ter a sorte grande no setor financeiro

Dois às 10
Há 17 min

Caranguejo, Leão e Virgem: O amor vai marcar o mês de um dos signos

Dois às 10
Há 20 min

Carneiro, Touro e Gémeos: Reviravoltas inesperadas podem pôr em risco a segurança financeira de um dos signos

Dois às 10
Há 23 min

«Fui diagnosticada com um linfoma»: Já sabemos quem é a concorrente que esconde este segredo

Dois às 10
Há 26 min

Assista à reação hilariante de Carina ao descobrir o segredo de Marisa e Pedro Jorge

Dois às 10
Há 29 min
Mais

NOVELAS

Exclusivo «A Fazenda»: Desesperada, Eva seduz Joel para tentar escapar do cativeiro

Novelas
Ontem às 11:18

Exclusivo «A Protegida»: JD faz uma promessa comovente à filha bebé

Novelas
27 set, 14:53

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

Novelas
26 set, 16:36

Ana Guiomar, passados 15 anos, quebra silêncio sobre um dos momentos mais duros da sua vida profissional

Novelas
Ontem às 08:45

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa

Novelas
27 set, 11:00

A Fazenda - Ary deixa Júlia chocada: «Uma mulher branca e loira pagou para trocar as amostras do nosso teste»

Novelas
Há 2h e 7min