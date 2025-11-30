Ganhe 5000€ em cartão!
Secret Story 9 - A semana - 30 de novembro de 2025

Hoje às 00:15
Secret Story 9 - A semana - 30 de novembro de 2025

É neto e filho de duas figuras incontornáveis do País e hoje uma referência na música portuguesa

Dois às 10
27 nov, 15:19
1

Martim Sousa Tavares

Dois às 10
27 nov, 15:16
2

Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio

V+ TVI
27 nov, 11:54
3

O inesperado acontece: Fora do Secret Story, Bruno oferece ajuda à família de Pedro e elogia-o

Secret Story
Ontem às 16:18
4

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
26 nov, 09:49
5

Famosa apresentadora de TV morre por insuficiência respiratória

V+ TVI
25 nov, 15:50
6
Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá

Dois às 10
28 nov, 16:34

“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer

Novelas
28 nov, 14:46

«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante

Secret Story
28 nov, 16:20

Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem

Secret Story
28 nov, 10:44

Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora

Dois às 10
28 nov, 14:14

Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre

Secret Story
28 nov, 15:44

Secret Story - Diário de Fim de Semana - 29 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 16:45

A soluçar, Liliana lamenta: «Eu sou o quê, um monstro? (…) quem me dera que isto nunca tivesse acontecido»

Secret Story
Ontem às 21:48

A sós, Pedro faz pedido especial a Marisa

Secret Story
Ontem às 16:41

Secret Story 9 - A semana - 30 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:15

Secret Story 9 - Extra - 29 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 00:35

Terra Forte: Sammy põe tudo em risco ao revelar demais a Cobra

Terra Forte
28 nov, 22:30
Diário da Manhã - 30 de novembro de 2025

Diário da Manhã
Hoje às 07:40

Secret Story 9 - A semana - 30 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:15

Declaração inesperada: concorrente diz a Maria Cerqueira Gomes: «És linda...só estamos cá para te conhecer!»

Ora Bolas
Ontem às 23:59

A dança épica da vitória! Emoção até ao último minuto - A equipa que conquista tudo e todos

Ora Bolas
Ontem às 23:59

Abandono na infância: Sofia supera a dor da frieza materna e recebe surpresa emocionante

Momento certo
Ontem às 23:59

Equipa faz dança viral e Maria Cerqueira Gomes fica rendida: «Ganharam o meu coração!»

Ora Bolas
Ontem às 23:59
Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões

Novelas
28 nov, 10:33

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas

Novelas
28 nov, 10:56

«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo

Novelas
27 nov, 16:14

Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»

Novelas
27 nov, 16:29

“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho

Novelas
27 nov, 15:13

Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer

Novelas
28 nov, 09:25