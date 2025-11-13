TVI PLAYER
Secret Story 9 - Diário - 13 de novembro de 2025
Ontem às 19:00
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting
Dois às 10
Há 3h e 2min
1
Morreu o menino a quem Cláudio Ramos ajudou a realizar um sonho
Dois às 10
Há 3h e 3min
2
Diamantino perdeu as pernas e perguntou à namorada se o queria deixar. A resposta está a comover o País
Dois às 10
Ontem às 13:05
3
Diamantino Pereira
Dois às 10
Ontem às 13:00
4
02:19
Dylan perde o controlo com Liliana: «Soubeste que tinha dinheiro vieste logo... vales zero!»
Secret Story
Ontem às 21:14
5
00:48
Fábio provoca Pedro depois de este rejeitar o quarto secreto com Liliana: e a reação é inesperada!
Secret Story
Ontem às 22:08
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Ex-concorrente vai parar ao hospital após susto de saúde: «A veia rebentou...»
Secret Story
12 nov, 19:06
Está a caminho uma nova edição do Secret Story. Inscreva-se aqui
2 nov, 22:44
Um verdadeiro enigma: A frase misteriosa de Cristina Ferreira que deixa qualquer um a pensar
Secret Story
12 nov, 17:42
Vem aí em «Terra Forte»: Está a chegar uma grande tempestade, que pode levar tudo à frente
Novelas
Ontem às 10:36
Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»
Novelas
Ontem às 10:16
Já não vai haver casamento. Gonçalo Quinaz revela que famoso casal está prestes a anunciar fim do noivado
Dois às 10
Ontem às 11:07
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 13 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
VÍDEO: adeptos irlandeses vão à loucura com a expulsão de Ronaldo
CNN Mais Futebol
Ontem às 21:10
Secret Story 9 - Especial - 13 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
A Protegida: Clarice provoca e humilha Laura
A Protegida
Ontem às 23:15
A ferver: Conflito com Liliana leva Dylan às lágrimas
Secret Story
Há 1h e 53min
Terra Forte: Casamento de Sammy e Maria de Fátima chega ao fim?
Terra Forte
Ontem às 22:10
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Iran Costa recorda instantes após o enfarte: «Tudo levava a que eu não voltasse»
Dois às 10
Há 3 min
Cantor relembra enfarte em palco: «Eu passei para o lado de lá»
Dois às 10
Há 4 min
Após enfarte, Iran Costa conta: «Os médicos estão admirados»
Dois às 10
Há 5 min
Trabalhou como jornalista na TVI, mas mudou radicalmente de rumo. Agora, faz algo completamente distinto
Dois às 10
Há 30 min
Ex-jornalista da TVI vive com medo do futuro devido aos cancros na família: «Eu posso vir a ter»
Dois às 10
Há 35 min
A meio da licença da terceira gravidez, Sara Pinto revela quando regressa à televisão
Dois às 10
Há 37 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi engana médico e faz um assalto
Novelas
Há 2h e 38min
Vem aí em «A Protegida»: Jorge e Clarice vão fugir do país?
Novelas
Ontem às 09:54
Catarina Siqueira faz partilha nas redes sociais sobre o estado de saúde da filha
Novelas
Ontem às 15:24
«Tens braços de homem»: Laura Figueiredo, mulher de Mickael Carreira, responde a críticas
Novelas
Ontem às 15:12
Rita Pereira dedica cena de «Terra Forte» à sua irmã Joana: «Passa a vida a...»
Novelas
Ontem às 10:16
Vem aí em «Terra Forte»: Flor comete um grande erro e Maria de Fátima não deixa escapar
Novelas
Ontem às 11:27