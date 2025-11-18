TVI PLAYER
Participe na APP
Secret Story 9 - Diário - 18 de novembro de 2025
Ontem às 19:10
Com Nuno Eiró.
Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro
Secret Story
Ontem às 23:41
1
Antes e depois impressionante: Jéssica Vieira mostra transformação sem abdicar dos prazeres da vida
Secret Story
29 out, 16:12
2
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
V+ TVI
17 nov, 12:16
3
Despedi-me da minha filha quando ela ainda era bebé: «Nenhuma mãe devia sentir esta dor»
V+ TVI
Ontem às 11:44
4
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Novelas
17 nov, 15:06
5
04:16
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
Secret Story
Há 1h e 47min
6
EM DESTAQUE
Namoram? João Oliveira partilha fotografia cúmplice ao lado de Jéssica Vieira e deixa redes sociais ao rubro
Secret Story
Ontem às 23:41
De volta à TVI, Maria Botelho Moniz foi recebida de forma surpreendente: «Assim se apanha uma apresentadora»
Secret Story
Ontem às 19:38
David Carreira abre as portas de sua casa com tour exclusiva. E este detalhe deixou todos a suspirar
Novelas
Ontem às 19:30
Tinha casamento marcado quando conheci o amor da minha vida: «Cancelei tudo dois meses antes»
V+ TVI
Há 2h e 38min
Francisco Monteiro sofre aparatosa queda e revela que ficou lesionado em ambas as pernas
Secret Story
Ontem às 16:37
Há um método no Japão que lhe permite poupar até 35% do seu salário
Dois às 10
Há 2h e 59min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 18 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:40
As primeiras imagens de Cristiano Ronaldo em plena Casa Branca
CNN Meia Noite
Hoje às 00:53
Penalização pesada! Concorrentes têm discussão matinal e a Voz castiga todos
Secret Story
Há 1h e 47min
A Protegida: Dois anos depois, Carlota vê Hector como seu pai
A Protegida
Ontem às 23:15
Terra Forte: Maria de Fátima está disposta a levar Flor a tribunal?
Terra Forte
Ontem às 22:10
Secret Story 9 - Especial - 18 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
A ACONTECER
Violência doméstica: «Estava com o meu filho ao colo e atirou uma faca na nossa direção»
Dois às 10
Há 6 min
Terror na gravidez: Jéssica foi espancada, privada de comida e de ir à casa de banho
Dois às 10
Há 11 min
Grávida, agredida e privada de comida: como Jéssica sobreviveu ao companheiro abusivo
Dois às 10
Há 22 min
O que tem em comum a calçada portuguesa e uma canção? Jorge Loureiro sabe
Dois às 10
Há 56 min
Convidada deixa escapar expressão: a reação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos é impagável
Dois às 10
Há 1h e 19min
Conheça Júlia Côta, a rainha do figurado de Barcelos que já tem uma rua com o próprio nome
Dois às 10
Há 1h e 33min
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: À frente de todos, Vivi ameaça revelar segredo que pode destruir Maria de Fátima
Novelas
Há 1h e 42min
Vem aí em «A Protegida»: Gina tem outro filho. Quem é o pai?
Novelas
Há 2h e 31min
Depois da relação com Gyokeres, Inês Aguiar vira página e inicia nova etapa de vida
Novelas
Ontem às 14:11
Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly
Novelas
Ontem às 13:48
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
Ontem às 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:38