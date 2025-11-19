TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Momento Certo
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP
Secret Story 9 - Diário - 19 de novembro de 2025
Ontem às 19:05
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país
V+ TVI
Ontem às 16:22
1
Esta aldeia portuguesa transforma-se num verdadeiro conto de Natal e está a deixar a imprensa estrangeira em delírio
V+ TVI
Ontem às 17:13
2
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
V+ TVI
17 nov, 12:16
3
04:34
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
Secret Story
Hoje às 00:05
4
Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”
Secret Story
Ontem às 15:35
5
Sandrina Pratas comovida com luta do sobrinho: «Um verdadeiro milagre»
Secret Story
8 out, 16:33
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho
Secret Story
Há 56 min
Três alunos feridos por rebentamento de petardos numa escola durante a hora do almoço
Dois às 10
Ontem às 15:59
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
Há 44 min
Receita especial de bacalhau: fácil, barata e deliciosa para o Natal
V+ TVI
Há 56 min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Há 1h e 54min
Há novos desenvolvimentos na relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório. E um detalhe não passou despercebido
V+ TVI
Ontem às 19:32
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro
Secret Story
Hoje às 02:48
A Protegida: Virgílio e Aruna são marido e mulher
A Protegida
Ontem às 23:20
Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo
Secret Story
Hoje às 00:05
Secret Story 9 - Especial - 19 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»
Secret Story
Hoje às 02:22
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Melania Trump marcou posição? O vestido que dividiu opiniões no jantar saudita
Dois às 10
Há 6 min
Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio
Dois às 10
Há 18 min
A história que poucos sabem: Cristiano Ronaldo visita o país que deu origem ao seu nome
Dois às 10
Há 27 min
Mariana - 20 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:55
A Protegida: Óscar prepara-se para dar um grande passo para a sua defesa
A Protegida
Ontem às 23:54
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos
Novelas
Há 1h e 54min
Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?
Novelas
Há 44 min
Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho
Novelas
Há 1h e 57min
Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital
Novelas
Ontem às 15:01
Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural
Novelas
18 nov, 19:32
Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima
Novelas
18 nov, 10:38