Secret Story 9 - Diário - 19 de novembro de 2025

Ontem às 19:05
Secret Story 9 - Diário - 19 de novembro de 2025 - TVI

Com Nuno Eiró.

Mais Vistos

Era uma das musas portuguesas do início dos anos 2000. Afastou-se da televisão e hoje tem uma vida de luxo fora do país

V+ TVI
Ontem às 16:22
1

Esta aldeia portuguesa transforma-se num verdadeiro conto de Natal e está a deixar a imprensa estrangeira em delírio

V+ TVI
Ontem às 17:13
2

Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»

V+ TVI
17 nov, 12:16
3
04:34

Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo

Secret Story
Hoje às 00:05
4

Sandrina Pratas emociona ao revelar diagnóstico da filha: “Hoje descobrimos que...”

Secret Story
Ontem às 15:35
5

Sandrina Pratas comovida com luta do sobrinho: «Um verdadeiro milagre»

Secret Story
8 out, 16:33
6
EM DESTAQUE

Chegou o bebé! Catarina Siqueira anuncia nascimento do primeiro filho com Henrique de Carvalho

Secret Story
Há 56 min

Três alunos feridos por rebentamento de petardos numa escola durante a hora do almoço

Dois às 10
Ontem às 15:59

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
Há 44 min

Receita especial de bacalhau: fácil, barata e deliciosa para o Natal

V+ TVI
Há 56 min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
Há 1h e 54min

Há novos desenvolvimentos na relação de Liliana Filipa e Daniel Gregório. E um detalhe não passou despercebido

V+ TVI
Ontem às 19:32

TVI PLAYER

Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

«Ele é o pai dos meninos»: Marisa Susana e Leandro cada vez mais perto do segredo de Marisa e Pedro

Secret Story
Hoje às 02:48

A Protegida: Virgílio e Aruna são marido e mulher

A Protegida
Ontem às 23:20

Pedro faz striptease a Marisa Susana... mesmo à frente de Marisa. E a cara dela diz tudo

Secret Story
Hoje às 00:05

Secret Story 9 - Especial - 19 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:40

Beijos escaldantes e piropos. Marisa e Pedro não se resistem: «Eu olho para ti fico excitadona»

Secret Story
Hoje às 02:22
A ACONTECER

Melania Trump marcou posição? O vestido que dividiu opiniões no jantar saudita

Dois às 10
Há 6 min

Cristiano Ronaldo na Casa Branca: debate aceso divide opiniões em estúdio

Dois às 10
Há 18 min

A história que poucos sabem: Cristiano Ronaldo visita o país que deu origem ao seu nome

Dois às 10
Há 27 min

Mariana - 20 de novembro de 2025

Mariana
Hoje às 02:00

Secret Story 9 - Extra - 19 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 23:55

A Protegida: Óscar prepara-se para dar um grande passo para a sua defesa

A Protegida
Ontem às 23:54
NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Novelas
Há 1h e 54min

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

Novelas
Há 44 min

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Novelas
Há 1h e 57min

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

Novelas
Ontem às 15:01

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

Novelas
18 nov, 19:32

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Novelas
18 nov, 10:38