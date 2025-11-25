TVI PLAYER
Secret Story 9 - Diário - 25 de novembro de 2025
Ontem às 19:05
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
03:10
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
Secret Story
Ontem às 22:15
1
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
V+ TVI
Ontem às 15:12
2
Desentope o nariz, elimina vírus e impede contágios. Tenha isto sempre no seu quarto à noite
Dois às 10
24 nov, 17:00
3
«Abandonei a minha filha aos 16 anos»: quase duas décadas depois, recebi a mensagem que mudou tudo
V+ TVI
Ontem às 11:12
4
Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque
Secret Story
Ontem às 22:06
5
03:18
Acabou de acontecer! Concorrentes recebem pista para o segredo de Pedro Jorge e esta foi a reação de Marisa
Secret Story
Ontem às 17:28
6
EM DESTAQUE
Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque
Secret Story
Ontem às 22:06
No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»
Dois às 10
Há 1h e 5min
Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem
Novelas
Há 1h e 7min
De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia
Secret Story
Ontem às 18:10
O país rendeu-se a ela no início dos anos 2000. Mais de duas décadas depois, prova que a beleza não tem idade
V+ TVI
Ontem às 17:31
Menino de 10 anos sobrevive perante o horror da morte do pai e do irmão num acidente de carro
Dois às 10
Há 1h e 19min
TVI PLAYER
Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados
Secret Story
Ontem às 22:15
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 22:20
Alerta: Pedro e Marisa acertam no segredo de Bruna mas não tocam no botão
Secret Story
Hoje às 00:10
A Protegida: Gina tem um filho bebé e o pai é...
A Protegida
Ontem às 23:45
Secret Story - Veja o episódio aqui
Secret Story
Ontem às 19:37
«Vai tomar comprimidos para a cabeça» e «Cada vez me dás menos vontade»: Pedro 'explode' com Marisa
Secret Story
Ontem às 23:18
A ACONTECER
Ex-concorrente do «Big Brother Verão» recorda término: «Já não o suportava»
Dois às 10
Há 2 min
Ana Duarte voltou para os braços do ex-namorado
Dois às 10
Há 8 min
Autores convidado: Tiago Torres da Silva
Autores
Hoje às 01:45
Secret Story 9 - Extra - 26 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:00
A Protegida: Francisco faz proposta a Isabel
A Protegida
Ontem às 23:54
A Protegida: Anita fica confusa com visita inesperada
A Protegida
Ontem às 23:53
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 09:38
Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina
Novelas
Ontem às 11:00
«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida
Novelas
Ontem às 14:34
«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo
Novelas
Ontem às 15:07
Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos
Novelas
Ontem às 14:26
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais
Novelas
Ontem às 11:21