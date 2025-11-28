TVI PLAYER
Secret Story 9 - Diário - 28 de novembro de 2025
Ontem às 19:10
Com Nuno Eiró.
Mais Vistos
Como limpar o gelo do congelador em 10 minutos e sem desligar o frigorífico? Só precisa de papel de alumínio
V+ TVI
27 nov, 11:54
1
Fiquei viúvo aos 40 anos e houve uma coisa que a minha mulher nunca ouviu de mim: «Mas agora é tarde demais»
V+ TVI
Ontem às 11:25
2
Jake Bongiovi, filho de Jon Bon Jovi, no centro de polémica pelos comportamentos públicos com a mulher e a filha bebé
V+ TVI
Ontem às 16:06
3
Entrou no Big Brother, passou de loira a morena e perdeu peso: Agora mostra o lado mais ‘quente’
Secret Story
Ontem às 12:42
4
Bruno mostra-se em casa depois de desistir do Secret Story: «Nem sempre tudo é como queremos»
Dois às 10
27 nov, 15:52
5
Bruno Simão
Dois às 10
26 nov, 12:40
6
EM DESTAQUE
Sim, Manuel Luís Goucha foi mesmo à feira de Carcavelos — e não foi o único famoso por lá
Dois às 10
Ontem às 16:34
“Ficou um obrigada por dizer”: Marta Melro está despedaçada com morte e revela o que nunca chegou a dizer
Novelas
Ontem às 14:46
«Não encontrei legenda possível»: Maria Botelho Moniz ‘inundada’ de amor com partilha apaixonante
Secret Story
Ontem às 16:20
Sabia que Pedro Jorge tem outra profissão e 'outro nome'? As imagens da vida que poucos conhecem
Secret Story
Ontem às 10:44
Corpo de Noori encontrado. Mãe confirma morte da jovem com mensagem devastadora
Dois às 10
Ontem às 14:14
Cristiana Jesus fala pela primeira vez em televisão sobre a separação de Cláudio Alegre
Secret Story
Ontem às 15:44
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 29 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:35
A Protegida: Margarida e Gina desentendem-se?
A Protegida
Ontem às 00:30
O debate entre Catarina Martins e André Ventura na íntegra
Presidenciais 26
Ontem às 22:32
Beijos intensos... Assim foi a noite dos concorrentes do Secret Story
Secret Story
Hoje às 01:55
Terra Forte - 28 de novembro - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Ontem às 23:53
"Se o meu pai morrer e deixar dívidas terei de as pagar?": o que fazer perante uma herança
Novo Dia
26 nov, 11:46
A ACONTECER
Exclusivo: o programa na íntegra
Exclusivo com Sandra Felgueiras
Há 53 min
Diário da Manhã - 29 de novembro de 2025
Diário da Manhã
Há 3h e 57min
Mariana - 29 de novembro de 2025
Mariana
Hoje às 02:00
Secret Story 9 - Extra - 29 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 00:35
Ninguém como tu - 28 de novembro de 2025
Ninguém como tu
Ontem às 23:30
Terra Forte- Sammy alerta: «Ninguém está acima da lei. Não há exceções, nem a minha mulher»
Terra Forte
Ontem às 23:05
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Já nem Cobra confia em Maria de Fátima. E, tem razões
Novelas
Ontem às 10:33
Vem aí em «A Protegida»: Hector é perigoso e está metido com pessoas suspeitas
Novelas
Ontem às 10:56
«Vou começar os preparativos»: Fernanda Serrano prepara festa única e este é o motivo
Novelas
27 nov, 16:14
Helena Isabel está de luto: «Sempre no meu coração»
Novelas
27 nov, 16:29
“Não sei se é para sempre, mas por agora sim”: Atriz famosa toma decisão inesperada sobre o filho
Novelas
27 nov, 15:13
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer
Novelas
Ontem às 09:25