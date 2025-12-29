TVI PLAYER
Secret Story 9 - Diário - 29 de dezembro de 2025
Ontem às 19:05
Com Nuno Eiró.
«Descansa em paz»: Dias depois do natal, noivo de Maria Botelho Moniz e a família sofrem perda inesperada.
Novelas
Ontem às 12:19
1
Pedro Bianchi Prata
Novelas
20 out, 12:49
2
Cristina Ferreira visita a casa do Secret Story
Dois às 10
Há 2h e 46min
3
Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'
Dois às 10
Há 2h e 6min
4
Circula a 120 km/hora na via da esquerda na autoestrada. É obrigado a encostar à direita?
Dois às 10
28 dez, 17:00
5
Homem a conduzir
23 dez 2024, 12:14
6
Descobrimos o nome carinhoso que João Monteiro chama a Cristina Ferreira
Secret Story
Ontem às 20:00
Polémica pós-gala! Lídia explode com Dylan e mãe do ex-concorrente é posta ao barulho
Secret Story
Ontem às 19:51
Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero
Novelas
Há 1h e 12min
Menu de passagem de ano: entradas, pratos e sobremesas para uma noite inesquecível
Novelas
Há 1h e 31min
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando
Novelas
Há 1h e 44min
Concorrentes do Secret Story descobrem o que aconteceu no mundo. E há uma notícia que os deixou de 'queixo caído'
Dois às 10
Há 2h e 6min
Mãe de Pedro quebra o silêncio sobre polémicas em que a família tem estado envolvida
Secret Story
Hoje às 01:04
Secret Story 9 - Extra - 29 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 23:40
Secret Story 9 - Especial - 29 de dezembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:40
Emocionante. Marisa chora após ouvir o momento mais verdadeiro que viveu com Pedro
Secret Story
Ontem às 16:32
A Protegida: JD descobre a verdade e confronta Mónica
A Protegida
Ontem às 23:05
Dia começa ao rubro! Concorrentes recebem missão hilariante
Secret Story
Há 1h e 14min
Taróloga prevê futuro da relação de Pedro Jorge e Marisa
Dois às 10
Há 17 min
Signos Capricórnio, Aquário e Peixes: saiba as previsões dos signos para 2026
Dois às 10
Há 31 min
Signos Balança, Escorpião e Sagitário: saiba as previsões dos signos para 2026
Dois às 10
Há 32 min
Caranguejo, Leão e Virgem: saiba as previsões dos signos para 2026
Dois às 10
Há 38 min
Carneiro, Touro e Gémeos: saiba as previsões dos signos para 2026
Dois às 10
Há 44 min
Cláudio Ramos recria momento de Meghan Markle prestes a dar à luz: Veja o vídeo!
Dois às 10
Há 53 min
Vem aí em «Terra Forte»: Filhos de Vivi vão viver para a casa de Armando
Novelas
Há 1h e 44min
Cris, de «Amor à Prova»: o papel de José Condessa marcado por amor, ciúmes e um filho inesperado
Novelas
Ontem às 14:44
Última hora: Família de Ruy de Carvalho emite comunicado sobre estado de saúde do ator
Novelas
Ontem às 16:24
«Escrevo isto com tristeza»: Matilde Reymão pede ajuda urgente
Novelas
Há 47 min
Rita Pereira deixa o filho em lágrimas no seu dia de aniversário. O motivo é surpreendente
Novelas
Ontem às 12:04
Vem aí «A Protegida»: Arma na Mão! Clarice salva Luca do desespero
Novelas
Há 1h e 12min